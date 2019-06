Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tür eingetreten, Verglasung zerschlagen - zwei Sachbeschädigung unter Alkoholeinfluss

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße 02.06.2019, 08.08 Uhr

Helmstedt, OT Offleben, Triftweg 02.06.2019, 16.55 Uhr

Übermut tut selten gut. Diese Erfahrung musste ein 18 Jahre junger Mann aus Helmstedt machen, der am Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss eine Sachbeschädigung begangen hat. Ein Zeuge hatte den 18-Jährigen am Sonntagmorgen dabei beobachtet, wie er um kurz nach 08.00 Uhr zwei Bierflachen an einer Bushaltestelle zerschellen ließ und anschließend die Eingangstür zu einem Geschäftshaus in der Neumärker Straße eintrat. Der aufmerksame Zeuge alarmierte umgehend die Polizei, die den 18-Jährigen in unmittelbarer Tatortnähe antraf. Ein Atemalkoholtest erbrachte 1,86 Promille. Ähnlich erging es einem 35 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Helmstedt der am Sonntagnachmittag gegen 16.55 Uhr in dem Vereinsheim eines Kleingartenvereins im Ortsteil Offleben im Triftweg die Beherrschung verlor und ebenfalls stark alkoholisiert die Verglasung der Eingangstür zerstörte. Als Anwesende die Polizei alarmierten machte sich der 35-Jährige aus dem Staube. Beide Hitzköpfe erwartet nun jeweils eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und sie werden sich in der Folge vor Gericht verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell