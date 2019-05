Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährliche Körperverletzung - Unbekannter sprüht Kassierer Reizgas ins Gesicht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hattorf, Plantage 25.05.2019, 17.30 Uhr

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Samstagabend in einem Getränkemarkt in der Straße Plantage. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei betrat eine unbekannte männliche Person gegen 17.30 Uhr den Getränkemarkt und kaufte sich ein Getränk. Als er dieses bezahlte, sprühte er plötzlich, unvorhersehbar und wortlos dem 18 Jahre alten Kassierer eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht. Danach verließ er den Markt und bewegte sich in Richtung Heiligendorfer Straße. Ob der Täter danach in Richtung der Straßen Buchenberg, Reitbahn oder Buchenberg verschwunden ist, kann nicht gesagt werden. Das 18 Jahre alte Opfer wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und mit einem Krankenwagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Besonders merkwürdig an dem Fall ist, dass der Täter bereits 10 Minuten vorher, also gegen 17.20 Uhr schon einmal in dem Getränkemarkt war und sich dort ein Getränk gekauft hatte. In beiden Fällen hatte der Unbekannte seine Ware ordnungsgemäß bezahlt. Der Täter war etwa 160 cm groß, ungefähr 35 bis 40 Jahre alt hatte einen dunklen Teint und war mit einer grünen Weste und einem darunter getragenem dunklen T-Shirt bekleidet. Auf dem Kopf trug er ein Cappi. Da zu diesem Zeitpunkt im dem Getränkemarkt, wie auch in dem daneben befindlichen Lebensmitteldiscounter und dazugehörigem Parkplatz reger Besucherverkehr herrscht, hofft die Polizei darauf, dass andere Kunden den Vorfall und den Täter auf seiner Flucht beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell