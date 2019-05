Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autofahrer mit 1,45 Promille gestoppt

Wolfsburg (ots)

Danndorf, Hauptstraße 25.05.2019, 03.30 Uhr

Am Samstagmorgen befuhr gegen 03.30 Uhr eine Funkstreifenbesatzung der Polizei die Hauptstraße in Danndorf. Dabei fiel ihnen ein VW Polo auf, der auf der Hauptstraße in Richtung Vorsfelde unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als der 36 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Helmstedt nach dem Konsum alkoholischer Getränke befragt wurde, meinte dieser am Abend nur ein Bierchen getrunken zu haben. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest zeigte allerdings stattliche 1,45 Promille auf dem Display des Messgerätes. Daraufhin wurde dem 36-Jährigen auf der Dienststelle in Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Immer wieder werden durch die Polizei deutlich alkoholisierte Kraftfahrzeugführer festgestellt. Die Polizei warnt davor, sich nach dem Genuss alkoholischer Getränke hinters Steuer zu setzen! Pressesprecher Thomas Figge: "Lassen Sie ihr Fahrzeug stehen, bilden sie Fahrgemeinschaften oder nutzen sie Taxen oder andere öffentliche Verkehrsmittel. Sie gefährden sonst leichtsinnig neben ihrem eigenen Leben auch das Leben und die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer!"

