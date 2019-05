Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schulenburgallee: Körperverletzung an Tankstelle

Wolfsburg (ots)

Snacks und Alkohol wollten zwei Wolfsburger, 24 und 25 Jahre alt, an der Tankstelle in der Schulenburgallee kaufen. Es war am Sonntag, 26.05.2019 gegen 02:45 Uhr, als sie dabei mit einem Männertrio ins Gespräch kamen. Der zunächst freundliche Smalltalk schlug dann um und einer der drei Männer schlug dem 24-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Als die Polizei gerufen wurde, sind die drei Personen geflüchtet. Der Täter wird als korpulent und blond beschrieben. Er war mit einer roten Bomberjacke bekleidet. Gut zwei Stunden zuvor war ein 31-jähriger Angestellter des VFL-Sicherheitsdienstes am Gelände der VW-Arena von einem Unbekannten zweimal ins Gesicht geschlagen worden. Zuvor hatte sich der Schläger aus einer Gruppe von acht Männern gelöst, die dort nahe der Fußballwelt Alkohol getrunken haben. Er war pöbelnd auf sein Opfer zugegangen und hatte ihn unvermittelt attackiert. Die gesamte Gruppe sei dann vom Tatort weggelaufen.

Eine zeitliche und örtliche Nähe der Taten zueinander ist erkennbar. Genaueres werden die Vernehmungen der Geschädigten ergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Leitstelle



Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: lfz@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell