Polizei Wolfsburg

POL-WOB: BMW überschlägt sich zwischen Hoiersdorf und Söllingen

Wolfsburg (ots)

Schöningen, B244 zwischen Hoiersdorf und Söllingen, 25.05.2019, 15:05 Uhr - Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und einem Gesamtschaden von 3000 Euro kam es am Samstagnachmittag auf der B244 bei Schöningen. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 19 Jahre alter Fahrzeugführer aus der Gemeinde Heeseberg mit seinem BMW 3er von Hoiersdorf in Richtung Söllingen. Beim Durchfahren einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Feld stieß der BMW mit der Front ins Erdreich und überschlug sich daraufhin mehrfach. Dank dem schnellen und beherzten Eingreifen der Ersthelfer konnte der 19-jährige aus seinem stark deformierten Fahrzeug befreit werden. Der schwer verletzte Fahrzeugführer wurde mittels Rettungshubschrauber in Klinikum Wolfenbüttel verbracht.

