POL-WOB: Skoda Okatavia gerammt - Verursacher flüchtet

Wolfsburg (ots)

Königslutter, OT Beienrode, Steinumer Straße 25.05.2019, 17,.50 Uhr - 22.20 Uhr

Die Polizei in Königslutter sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstagabend in der Ortschaft Beienrode ereignete. Dort hatte gegen 17.50 Uhr eine 38 Jahre alte Fahrzeugbesitzerin aus Königslutter ihren Skoda Oktavia in der Steinumer Straße gegenüber dem "Haus der helfenden Hände" zum Parken abgestellt. Der Wagen stand in Fahrtrichtung Groß Steinum am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 20:20 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Wagen ihren Skoda an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt hatte. Auf einer Länge von 150 cm wies der Skoda Schleif und Kratzspuren auf, die einen Gesamtschaden von mindestens 3.000 Euro bedeuten. Die Polizei hofft nun darauf, dass Anwohner, Passanten oder vorbeikommende Autofahrer Beobachtungen hinsichtlich des Unfallhergangs und des verursachenden Fahrzeugs gemacht haben und bittet um Hinweise an die Polizei in Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

