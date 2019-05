Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Marignanestraße 10.05.2019, 09.10 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitagvormittag gegen 09.10 Uhr im Bereich des Wendehammers der Marignanestraße zugetragen haben soll. Beteiligt waren ein 51 Jahre alter Wolfsburger mit seinem Hund und eine 59 Jahre alte Wolfsburgerin mit ihrem PKW. Was dabei genau stattgefunden hat, würde die Polizei gerne von Zeugen erfahren, denen die beiden handelnden Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell