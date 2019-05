Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Jogger lebensgefährlich verletzt - PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Wolfsburg (ots)

Lehre, OT Beienrode, Kreisstraße 1 09.05.2019, 18.05 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Jogger kam es am Donnerstagabend gegen 18.05 Uhr auf der Kreisstraße 1 zwischen Glentorf und Beienrode. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen wollte ein 53 Jahre alter Autofahrer aus der Gemeinde Lehre mit seinem VW Tiguan von der Kreisstraße 2 nach links auf die Kreisstraße 1 in Richtung Beienrode abbiegen. Dabei übersah er einen 69 Jahre alten Kraftfahrzeugführer ebenfalls aus der Gemeinde Lehre, der mit seinem VW Golf-Cabrio auf der Kreisstraße 1 aus Glentorf in Richtung Beienrode unterwegs war. Um einem drohenden Zusammenstoß zu entgehen zog der 69-Jährige sein Fahrzeug nach rechts und geriet dabei auf den unbefestigten Seitenstreifen. Hier war zu dieser Zeit ein 22 Jahre junger Jogger aus Wolfsburg unterwegs. Der 22-Jährige wurde von dem Golf-Cabrio des 69-Jährigen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten fest, dass der 53 Jahre alte Tiguanfahrer mehrfach Bonbons lutschte und deutlichen Abstand zu den Beamten hielt. Diese boten dem 53-Jährigen in der Folge einen Atemalkoholtest an, der 0,89 Promille anzeigte. Daraufhin wurde dem 53-Jährigen auf der Dienststelle durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

