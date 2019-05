Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vorfahrt missachtet - 54-Jährige bei Unfall verletzt

Wolfsburg (ots)

Velpke, Grafhorster Straße 08.05.2019, 08.10 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und einem Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Grafhorster Straße in Velpke. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr gegen 08.10 Uhr ein 54 Jahre alter Kraftfahrzeugfühtrer aus Braunschweig mit seinem Fiat Ducato die Grafhorster Straße aus Richtung Grafhorst in Richtung Ortsmitte. Im Einmündungsbereich der Grafhorster Straße zur Neuenhäuser Straße übersah er eine 54 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Helmstedt die mit ihrem VW UP die Grafhorster Straße aus Richtung Oebisfelder Straße in Richtung Vorsfelder Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei sich die 54 Jahre alte VW UP Fahrerin Verletzungen zuzog und mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht wurde.

