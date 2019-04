Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Groß Twülpstedt, OT Rümmern, Hehlinger Straße 12.04.2019, 19.30 Uhr - 22.30 Uhr

Zu einem Wohnungseinbruch in der Hehlinger Straße im Ortsteil Rümmer kam es am Freitagabend zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr. Was die Täter dabei genau erbeuteten steht derzeit noch nicht fest. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Unbekannte auf das Grundstück und an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und gelangten durch dieses ins Hausinnere. Anschließend betraten und durchsuchten die Täter verschiedene Räume und die darin befindlichen Möbel. Danach verließen die Täter wieder das Haus und verschwanden im Dunkel der Nacht. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

