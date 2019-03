Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bestattungsunternehmen - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Mühlenkamp 22.03.2019, 19.00 Uhr - 23.00 Uhr

Unbekannte sind am Freitagabend in die Räumlichkeiten eines Bestattungsunternehmens in der Straße Mühlenkamp eingebrochen. Dabei erbeuteten sie lediglich eine Markengeldbörse richteten allerdings hohen Sachschaden an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter zwischen Freitagabend 19.00 Uhr und 23.00 Uhr auf das Grundstück des Unternehmenssitzes im Mühlenkamp. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses in Hausinnere ein. Anschließend wurden nahezu sämtliche Räume betreten und durchsucht. Nachdem die Täter die wertvolle Geldbörse erbeutet hatten verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens. Der Schaden, den die Täter durch das gewaltsame Öffnen des Fensters verursacht haben, dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen. Die Polizei hofft dennoch darauf, dass Autofahrer oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

