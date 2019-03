Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Magdeburger Tor 20.03.2019, 22.30 Uhr - 21.03.2019, 08.00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Mittwochabend 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen 08.00 Uhr in ein Restaurant in der Straße Magdeburger Tor eingebrochen. Dabei erbeuteten sie einen derzeit noch zu ermittelnden Geldbetrag. Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand kamen die Unbekannten über den Gästeparkplatz an die Vorderseite des Restaurants. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten ins Innere der Gastronomie. Anschließend durchsuchten sie diverse Schränke nach Bargeld. Als sie entsprechende Beute gemacht hatten, flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0.

