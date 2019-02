Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter - Verkehrsunfall mit einem Verletzten und 20.000 Euro Sachschaden

Wolfsburg (ots)

Königslutter, OT Uhry, Uhraustraße 27.02.2019, 07.50 Uhr

Ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher verletzt wurde und ein hoher Sachschaden entstand, ereignete sich am Mittwochmorgen im Ortsteil Uhry. Hier befuhr um 07.50 Uhr ein 27 Jahre alter Mann aus Königslutter mit seinem Opel Astra die Uhraustraße, aus Richtung Beienrode kommend, in Richtung Rhode. Auf Grund der tiefstehenden Sonne erkannt er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Arteon zu spät und fuhr frontal auf diesen PKW auf. Dabei war die Wucht des Aufpralls so groß, dass der VW noch auf einen vor ihm stehenden Skoda Fabia geschoben wurde. Der Unfallfahrer zog sich bei dem Unfall leicht Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Helmstedt gebracht. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro, am VW Arteon in Höhe von 10.000 Euro und am Skoda in Höhe von 3.000 Euro. Der Opel Astra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

