POL-WOB: Siebzehn neue Schulbusbegleiter im Schulzentrum Westhagen

Mit dem Nahverkehrstag schloss am vergangenen Freitag die Ausbildung von 16 weiteren Schulbusbegleitern an der Wolfsburger Oberschule und dem Albert-Schweizer-Gymnasium ab. Die Polizei Wolfsburger führt gemeinsam mit der Wolfsburger-Verkehrs-GmbH seit nunmehr über zehn Jahren diese Lehrgänge durch. Sie fördern bei jungen Menschen unter anderem die Zivilcourage. Ziele der Ausbildung sind, körperliche Gewalt und Sachbeschädigungen durch bessere Kommunikation zu vermeiden. Die jugendlichen Schulbusbegleiter erfahren in der verhaltensorientierten Ausbildung die Grundlagen, sich in schwierigen Situationen im Bus gewaltlos einzuschalten. So sind sie auf dem Weg zur Schule oder nach Schulende im Bus und an den Haltestellen Vermittler zwischen Schülern oder anderen Fahrgästen.

Ausbildungsinhalte waren u. a.: Kommunikationstechniken, Deeskalation, Aktives Zuhören, Rollenspiele, bewusste Körpersprache, Neutrales Verhalten und Bewusstmachen von persönlichen Einstellungen, Mediation u.v.m.. Durch diese Ausbildungsinhalte wird die Sozialkompetenz der Schüler und Schülerinnen entwickelt und gestärkt. Betreuungslehrer Dirk Dudda ist stolz auf die Schülerinnen und Schüler. "Bei uns ist die Nachfrage für dieses Seminar derart groß, dass wir mittlerweile zwei Gruppen an den Start schicken können."

Deshalb hat die Wolfsburger Oberschule in Kooperation mit dem Albert-Schweizer-Gymnasium die beiden Gruppen mit Schülerinnen und Schülern besetzt. So entstehen schulübergreifend Freundschaften und fördert das Verständnis untereinander, weiß Dirk Dudda zu berichten. Polizeioberkommissarin Silke Hitschfeld führte zusammen mit Hatice Keim von der WVG, sowie der Polizeikommissarin Nina van der Wall, und dem Kontaktbereichsbeamten und Polizeikommissar Jens Oertelt, die verhaltensorientierte Ausbildung durch. "Fürs Leben lernen heißt eben nicht nur Mathematik und Englisch zu lernen, sondern unter anderem auch faires Verhalten und Verantwortung übernehmen zu können. In dieser Ausbildung lernen die Jugendlichen wirklich fürs Leben," erklärte der stellvertretende Schulleiter des Albert-Schweizer-Gymnasiums Las Niemann.

Zum Abschluss wurden in einer kleinen Feierstunde durch die Seminarleiter Polizeikommissarin Nina von der Wall, Schulleiter (OS) Udo Fiedler, dem stellvertretenden Schulleiter (ASG) Lars Niemann und Polizeikommissar Jens Oertelt sechzehn begeisterten jungen Menschen die Urkunden und Ausweise überreicht.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben die Ausbildung erfolgreich absolviert: Wolfsburger Oberschule: Melvin Laryea, Alina Zimpfer, Leonie Rosenke, Mohammad Mousa, Jamila Balti, Melek Hammoud, Tashina Schwabe Akram Trabelski. Albert-Schweizer-Gymnasium: Lana Pavkovic, Betol Challal, Damian Lukas Martinez-Reimers, Sarah Sugint, Yorick van der Heijden, Maleen Stein, Anastasia Karaterzidis, Batoul Ghazi.

