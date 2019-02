Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter - Polizei führt Kontrolltag durch

Bild-Infos

Download

Wolfsburg (ots)

Stadtgebiet Königslutter, Braunschweiger Straße, Ochsendorf L290, Lehre L295/Berliner Straße 26.02.2019, 13.00 Uhr - 21.00 Uhr

Im Rahmen eines Kontrolltages führte die Polizei Königslutter am Dienstag Überprüfungen im gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus durch. Von mittags, 13.00 Uhr, bis in die Abendstunden, 21.00 Uhr, dauerten die Maßnahmen an. Dabei wurde sowohl mit uniformierten Beamten, aber auch mit zivilen Kräften kontrolliert. Unterstützt wurde die Dienststelle in Königslutter dabei durch Polizisten von der Bereitschaftspolizei aus Braunschweig und der Verfügungseinheit aus Wolfsburg.

Der Einsatz war von Polizeioberkommissar Florian Sander geplant und geleitet worden. Er erklärte, dass es sich um sogenannte "ganzheitliche Kontrollen" handelte. Die dabei im Fokus stehenden Themen reichten von der Überwachung der Gurtpflicht, der Ablenkung durch die Bedienung von Mobiltelefonen oder ähnlichen Geräten, bis zur Beeinflussung der Fahrzeugführer durch Alkohol oder Drogen. Durch verdeckte Kontrollen im Bereich von Wohngebieten, wurde auch dem wichtigen Bereich der Einbruchkriminalität in Wohnhäuser und Wohnungen begegnet.

"Ich habe viele positive Rückmeldungen von den betroffenen Verkehrsteilnehmern erhalten. Die meisten waren sehr kooperativ und zeigten Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen." gab der Einsatzleiter später als Eindruck an.

Von den Polizisten wurden stationäre Kontrollstellen auf der Braunschweiger Straße in Königslutter, der Landesstraße 290 im Bereich Ochsendorf und zwischen den Ortschaften Lehre und Wendhausen auf der Landesstraße 295 eingerichtet.

Bei ihren Kontrollen stellten die Beamten insgesamt 30 Ordnungswidrigkeiten fest und leiteten entsprechende Verfahren ein oder erhoben direkt vor Ort ein Verwarngeld. Bei der Benutzung eines Mobiltelefons erwartet den Betroffenen bei Rechtskräftigkeit ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister. Das Nichtanlegen des vorgeschriebenen Sicherheitsgurt zieht ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro nach sich.

Die Polizei Königslutter kündigte an, derartige Kontrollaktionen auch in Zukunft fortzuführen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Henrik von Wahl

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (@) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell