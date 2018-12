POL-WOB: Verkehrsunfallflucht - 16-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Conringstraße 03.12.2018, 13.30 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Jugendlichen und einem flüchtigen PKW ereignete sich am Montagnachmittag auf der Conringstraße. Dort war der 16 Jahre alte Helmstedter gegen 13.30 Uhr mit seinem City Roller (Kinder- oder Tretroller) unterwegs, als sich in Höhe des Klinikums der Zusammenstoß mit einem Pkw ereignete. Dabei zog sich der 16-Jährige schwere Verletzungen zu, so dass er ins Helmstedter Klinikum eingeliefert und dort stationär aufgenommen wurde. Der oder die PKW-Fahrerin setzte, ohne sich um den Verletzten zu kümmern seine Fahrt fort. Vom flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen PKW gehandelt haben soll. Da zu der Zeit reger Publikums- und Fahrzeugverkehr rund um das Klinikum herrscht, hofft die Polizei darauf, dass Personen oder Fahrzeugführer den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

