POL-WOB: Täter schmeißen Pflastersteine in Schaufenster - 1.500 Euro Schaden

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Marienstraße 01.12.2018, 14.00 Uhr - 03.12.2018, 08.00 Uhr

Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht in ein Geschäft in der Marienstraße einzubrechen. Die Tat ereignete sich dabei zwischen Samstagnachmittag 14.00 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr. Dabei entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen besorgten sich die Täter im oben genannten Zeitraum mehrere Pflastersteine von einer etwa 100 Meter entfernten Baustelle in der Marienstraße. Mit diesen Steinen versuchten sie nun die beiden großen Schaufensterscheiben, die zur Straße Gröpern ausgerichtet sind zu zerstören. Dieses misslingt ihnen jedoch und sie verlassen unerkannt den Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten Geräusche wahrgenommen oder die Täter beobachtet haben und bitte Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell