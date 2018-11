POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Einbrecher gestört

Wolfsburg (ots) - Lehre, Windmühlenweg 10.11.2018, 19.30 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Windmühlenweg kam es am Samstagabend gegen 19.30 Uhr. Der unbekannte Täter gelangt zunächst an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier zerstört er die Verglasung des Wohnzimmerfensters und versucht in das Innere des Hauses zu gelangen. Als er bemerkt, dass der Hauseigentümer anwesend ist, lässt er von seinem Vorhaben ab und flüchtet unerkannt. Der Hauseigentümer alarmierte umgehend die Polizei. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Lehre, Rufnummer 05308/40699-0.

