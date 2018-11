POL-WOB: Einbruch in Postfiliale - Täter stehlen Tresor

Wolfsburg (ots) - Jerxheim, Helmstedter Straße 09.11.2018, 17.40 Uhr - 10.11.2018, 08.45 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in die Postfiliale in der Helmstedter Straße eingebrochen. Die Tat ereignete sich genau zwischen Freitagabend 17.40 Uhr und Samstagmorgen 08.45 Uhr. Eine Angestellte der Filiale hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die Täter zunächst gewaltsam ein Fenster und gelangten durch dieses in den Verkaufsraum. Hier entwendeten sie einen Tresor und verließen durch die Eingangstür die Filiale. Die Beamten sind sich sicher, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge Tage vorher oder unmittelbar bei der Tat gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

