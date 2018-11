POL-WOB: Golf entwendet 10.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Berliner Ring, Parkplatz Ost 09.11.2018, 22.00 Uhr - 10.11.2018, 06.40 Uhr

Einen schwarzen VW Golf VI haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag aus dem Parkhaus Ost am Berliner Ring entwendet und seinem Besitzer damit einen Schaden von rund 10.000 Euro zugefügt. Der 31 Jahre alte Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Freitagabend gegen 22.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen im Parkhaus Ost abgestellt. Als er am Samstagmorgen gegen 06.40 Uhr wieder zu seinem Golf kam, war dieser verschwunden. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

