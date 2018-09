POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus in Hattorf - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg-Hattorf, Herzthal 06.09.18, 13.00-23.00 Uhr

Mit wenig Bargeld, mehreren Schmuckstücken und Armbanduhren entkamen am Donnerstag unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Hattorf. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Tat habe sich zwischen 13 Uhr und 23 Uhr ereignet, so ein Beamter, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Bei der Aufnahme des Tatortes zeigte sich, dass die Einbrecher durch ein gewaltsam aufgebrochenes Terrassenfenster in das Haus in der Straße Herzthal einstiegen und danach sämtliche Zimmer nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte direkt an die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460.

