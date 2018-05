POL-WOB: Motorrad überbremst - 16-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots) - Jerxheim, B 244 29.04.2018, 13.30 Uhr

Ein 16 Jahre junger Motorradfahrer kam am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 244 mit seiner 125 Honda zu Fall und wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der junge Helmstedter die B 244 aus Jerxheim in Richtung Jerxheim-Bahnhof. In einer scharfen Linkskurve überbremste er sein Motorrad, verlor dabei die Kontrolle über seine Maschine und kam anschließend zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht. An der Honda entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell