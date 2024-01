POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 13.01.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in Hauptschule Wolfenbüttel, Cranachstraße, 10.01.24, 17:00 Uhr - 11.01.24, 06:15 Uhr Bislang unbekannten Tätern gelang es in eine Schule in der Cranachstraße in Wolfenbüttel einzubrechen. Es wurden diverse Räume durchsucht und Türen gewaltsam aufgebrochen. Es konnten durch die Einbrecher diverse elektronische Geräte erbeutet ...

