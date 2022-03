Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 13. März 2022:

Altöl illegal entsorgt

Am Samstag, 12.03.2022, erhielt die Wolfenbütteler Polizei einen Hinweis auf abgestellte Kanister, welche sich an der Kreisstraße 4, zwischen Wolfenbüttel und der Ortschaft Atzum, befinden. Eine Überprüfung durch die Streifenbesatzung ergab, dass in den drei aufgefundenen Kanistern Altöl enthalten war. Scheinbar hatte es sich ein bislang unbekannter Täter einfach machen wollen und das als Sonderabfall geltende Altöl illegal entsorgt. Es wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umganges mit Abfällen eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Zapfanlage beschädigt

Ganz offensichtlich "nicht ganz bei der Sache" war ein 66-jähriger Fahrzeugführer, welcher seinen PKW am Samstag, kurz vor Mitternacht, an einer Tankstelle in Flöthe betanken wollte. Obwohl die Tankstelle bereits geschlossen war, versuchte der aus Goslar stammende Mann, seinen BMW X6 aufzutanken. Als dabei jedoch kein Kraftstoff floss, bemerkte er den Geschäftsschluss. Ein zweites Mal wunderte sich der BMW-Fahrer dann bei der Wegfahrt. Er nahm dabei ein ungewöhnliches Geräusch wahr. Bei der Nachschau fiel ihm auf, dass er es versäumt hatte, die Zapfpistole aus dem Einfüllstutzen zu nehmen. Nun hatte der gedankenlose Goslarer nicht nur einen leeren Tank, sondern auch noch Schaden an der Zapfsäule und der Zapfpistole angerichtet. Offen blieb dabei, ob die Betroffenheit über die hohen Benzinpreise für die Unbesonnenheit des Harzers ursächlich war. Zur Schadensregulierung erfolgte ein Personalienaustausch mit dem Tankstellenbetreiber.

