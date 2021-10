Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 10. Oktober 2021

Wolfenbüttel (ots)

Brand eines Pkw

Tatort: Fümmelse, Kolonie

Tatzeit: Samstag, 09.10.2021, 16:50 Uhr

Am Samstagnachmittag kommt es in Fümmelse, aus z.Z. unbekannter Ursache, zu einem Pkw-Brand. Der Pkw wird durch das Feuer zerstört. Der Tatort wurde an Spezialisten der Polizeiinspektion übergeben, um die Brandursache herauszufinden. Die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigung an Pkw durch Klebstoff

Tatort: Schladen, Jahnstraße

Tatzeit: Freitag bis Samstag, 08./09.10.2021, 18:00 Uhr - 11:00 Uhr

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen wird durch einen z.Z. unbekannten Täter ein geparkter Pkw mit Flüssigkleber übergossen. Durch den Kleber entstanden an dem Pkw erhebliche Beschädigungen. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl einer Geldbörse

Tatort: Schladen, Hermann-Müller-Straße

Tatzeit: Samstag, 09.10.2021, 11:00 Uhr - 11:30 Uhr

In einem Schladener Lebensmittelgeschäft wurde durch einen unbekannten Täter einer 73-jährigen ein Einkaufsbeutel mit einer Geldbörse und diversen Dokumenten entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Schömann, POK

-Einsatzführer PK Wolfenbüttel-

