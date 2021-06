Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 9. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Dettum: Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Zeugen gesucht

Dienstag, 08.06.2021, gegen 15:00 Uhr

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach musste der Motorradfahrer auf der Strecke zwischen Dettum und Mönchevahlberg, Kreisstraße 625, einem entgegenkommenden und zu weit links fahrenden PKW nach rechts ausweichen. Bei diesem Ausweichmanöver geriet der Motorradfahrer in den angrenzenden Straßengraben und stürzte dort zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht, er wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro, es musste abgeschleppt werden. Der bislang unbekannte, mutmaßliche Verursacher hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten aus Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen PKW der Marke VW, Tiguan oder T-Roc, in weiß gehandelt haben. Hinweise: 05331 / 933-0.

