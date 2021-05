Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 15.05.2021

Peine (ots)

Körperverletzung

Freitag, 14.05.2021, 01:40 Uhr

38268 Lengede, Kreyenstraße

Am frühen Freitagmorgen kam es in der Kreyenstraße in Lengede zu Stretigkeiten zwischen einem 18-jährigen und einem 19-jährigen Heranwachsenden. In der Folge versetzte der Jüngere dem Älteren einen Faustschlag in das Gesicht. Dadurch erlitt dieser leichte Verletzungen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfallfluchten

Mittwoch, 12.05.2021, 14:00 Uhr, bis Freitag, 14.05.2021, 06:30 Uhr 31246 Ilsede, Kampstraße

In der Zeit zwischen dem Mittwochnachmittag und Freitagmorgen kam es in der Kampstraße in Adenstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand abgestellter Audi wurde dabei vermutlich durch einen vorbeifahrenden Zweiradfahrer beschädigt. Es kam zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Mittwoch, 12.05.2021, 16:00 - 16:15 Uhr

31224 Peine, Echternplatz

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwochnachmittag, gegen 16:00 Uhr, auf dem Echternplatz in Peine. Hier wurde ein VW T-Roc vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Auch hier wurde ein Strafverfahen gegen unbekannt eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 999 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell