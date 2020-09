POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.09.2020 für Peine.

Polizei Salzgitter

Zeugenaufruf.

Verletzter Radfahrer nach Überholen eines Pkw mit zu geringem Seitenabstand.

Peine, Kirchvordener Straße, 09.09.2020, 11:45 Uhr.

Die 71-jährige Fahrradfahrerin befuhr die Kirchvordener Straße in Richtung Pelikanstraße. Nach Zeugenaussagen habe sie ein silberner Pkw überholt mit einem deutlich zu geringen Seitenabstand. Hierbei habe sich die Frau erschrocken und sei im weiteren Verlauf gestürzt. Durch den Sturz habe die Frau leichte Verletzungen erlitten.

Die Polizei Vöhrum sucht Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden silberfarbenen Pkw machen können. Bitte wenden sie sich an die Polizei Vöhrum unter 05171 98868-0.

Nach Schockanruf verhielt sich die Geschädigte richtig.

Vechelde, 08.09.2020, 11:00 Uhr.

Eine 85-jährige Frau aus Vechelde habe einen sogenannten Schockanruf erhalten. Der Anrufer habe ihr mitgeteilt, dass ihre Enkelin verunglückt sei und man nunmehr Geld für eine Operation benötige. Nachdem der Frau Zweifel aufkamen, habe der Mann das Gespräch beendet.

Die Polizei möchte diese Verhaltensweise lobend erwähnen. Bitte vertrauen sie niemals Anrufern, die auf Grund eines angeblichen Unglücksfalles Geld von ihnen fordern. Sie erhalten jederzeit Rat und Hilfe und von ihrer Polizei. Im Notfall können sie jederzeit die Polizei unter 110 kontaktieren.

Täterin lenkte Rentnerin ab und entwendete die Geldbörse.

Wendeburg, Büssingstraße, 03.09.2020, 15:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine 81-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft offensichtlich bei ihrem Einkauf beobachtet und auf dem späteren Heimweg verfolgt wurde.

Nach dem Verlassen des Geschäftes habe schließlich ein Pkw neben der Frau gehalten. Eine aus dem Pkw aussteigende Frau habe die Geschädigte in ein Gespräch verwickelt und von ihrer bevorstehenden Tat abgelenkt. Anhaltspunkte deuten daraufhin, dass die Täterin in einem unbemerkten Moment die Geldbörse der Geschädigten entwendet habe.

In der Geldbörse haben sich neben Bargeld auch Kontokarten befunden. Es entstand ein Schaden von ca. 85 Euro.

Zur Täterin kann lediglich gesagt werden, dass es sich um eine jüngere Frau gehandelt hatte. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw mit den Kennzeichenfragmenten "B" und "C" gehandelt haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Wendeburg unter der Telefonnummer 05303 99089-0.

Pkw geriet in den Gegenverkehr.

Peine, Woltorfer Straße, L 321 in Richtung Woltorf, 09.09.2020, 13:40 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geriet die 66-jährige Fahrerin eines Pkw in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem entgegenkommenden VW Crafter eines 25-jährigen Mannes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Diese mussten abgeschleppt werden. Beide Fahren mussten mit leichten Verletzungen in das örtliche Klinikum eingeliefert werden. Es entstand ein Schaden von ca. 26.000 Euro.

