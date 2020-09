POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.09.2020 für Wolfenbüttel.

Polizei Salzgitter

Pkw verursachte Unfall.

Wolfenbüttel, Marktstraße, 09.09.2020, 16:00 Uhr.

Der 19-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die Marktstraße, aus Richtung Wallstraße kommend, in Richtung Lindener Straße. Zum Unfallzeitpunkt habe er eine Radfahrerin mit einer offensichtlich erhöhten Geschwindigkeit überholt. Nach dem Überholvorgang hatte er es nicht mehr geschafft, rechtzeitig zu bremsen und musste nunmehr einem vor einer Lichtsignalanlage wartenden Pkw ausweichen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Fahrerin war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Remlingen, Asseburger Straße, 07.09.2020, 14:00 Uhr.

Die Polizei konnte die 75-jährige Fahrerin eines Pkw anhalten und kontrollieren. Hierbei konnten die Beamten ermitteln, dass der Fahrerin bereits zuvor die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und untersagte ihr die Weiterfahrt.

Versuchter Trickdiebstahl in einer Apotheke.

Wolfenbüttel, Holzmarkt, Gewerbebetrieb, 09.09.2020, 17:35 Uhr.

Die derzeit unbekannten Täter (drei Frauen, ein Mann) betraten jeweils in Zweiergruppe den Gewerbebetrieb und versuchten mittels eines Geldwechsel-Trick an Bargeld zu kommen. Hierzu hatten sie die Geschädigte in ein Verkaufsgespräch verwickelt. Nach dem Verlassen des Geschäftes habe die Geschädigte das Fehlen von Bargeld festgestellt.

Zur Beschreibung der Personen kann lediglich gesagt werden, dass alle 160-165 cm groß waren und ein südländisches Erscheinungsbild hatten.

