POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 27. April 2020:

Wolfenbüttel: PKW BMW entwendet

Freitag, 24.04.2020, 19:30 Uhr, bis Samstag, 25.04.2020, 09:20 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen am Fahrbahnrand der Straße Am Hopfengarten abgestellten schwarzen PKW, BMW, 3er Serie. Der Wert des Fahrzeugs wird mit zirka 5300 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Winnigstedt: Innenraum eines VW Transporters gerät in Brand

Sonntag, 26.04.2020, gegen 20:20 Uhr

Am Sonntagabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache Teile des Innenraumes eines kurz zuvor zum Parken an der Hauptstraße in Winnigstedt abgestellten VW Transporters in Brand. Das Feuer konnte durch die freiwillige Feuerwehr Winnigstedt abgelöscht werden, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Feststellung der Brand-ursache wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen / Dorstadt: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Samstag, 25.04.2020, gegen 09:45 Uhr und Sonntag, 26.04.2020, gegen 08:55 Uhr

Am Samstagvormittag kontrollierte eine Streife der Polizei Schladen einen Autofahrer, der mit seinem PKW auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrums in der Hermann-Müller-Straße unterwegs gewesen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 85-jährige Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Ebenso konnte ein 60-jähriger Autofahrer, der am Sonntagmorgen in Dorstadt auf der Hauptstraße mit seinem PKW unterwegs war, bei einer Polizeikontrolle keinen gültigen Führerschein vorweisen. Gegen beide Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Autos mussten jeweils am Anhalteort stehen bleiben.

Schladen: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Samstag, 25.04.2020, gegen 17:15 Uhr

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam ein 52-jähriger Motorradfahrer am Samstag-nachmittag auf der Landesstraße 500 zwischen Schladen und Neuenkirchen, in Höhe Buchladen, im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden.

