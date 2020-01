Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.01.2020 für den Bereich Wolfenbüttel.

Salzgitter (ots)

Täter brachen in Wohnhäuser ein.

Cremlingen, Weddel, Stadtweg, 31.12.2019, 14:30 Uhr-01.01.2020, 07:30 Uhr, Schaden 300 Euro, Diebesgut wird ermittelt.

Cremlingen, Weddel, Nelkenweg, 31.12.2019, 17:00 Uhr-01.01.2020, 15:00 Uhr, Schaden 1.500 Euro, Diebesgut wird ermittelt.

Cremlingen, Weddel, Schlehenweg, 31.12.2019, 18:00 Uhr-01.01.2020, 15:00 Uhr, Schaden 1.500 Euro, Diebesgut wird ermittelt.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter in drei Fällen gewaltsam in die Wohnhäuser eingebrochen sind und zahlreiche Räume und Behältnisse durchwühlt hatten. Derzeit können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Brand verursachte einen Schaden.

Wolfenbüttel, Linden, Am Quählenberge, 01.01.2020, 03:20 Uhr. Aus derzeit nicht bekannten Gründen geriet ein neben einem Wohnhaus stehender Restmüllcontainer in Brand. Hierdurch wurde ein angrenzender Bretterverschlag sowie zwei abgestellte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Zur Ursache des Brandes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe wird ermittelt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet Zeugen, sich mit der Dienststelle in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 in Verbindung zu setzen.

