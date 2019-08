Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 9. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Börßum / Seinstedt: Einbruch in Schützenhheim

Mittwoch, 07.08.2019, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 08.08.2019, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach Überwinden der Außenjalousie eines Fensters in das Schützenheim in Seinstedt, Achimer Straße, ein. Aus den Räumlichkeiten wurde nach ersten Erkenntnissen eine 11 Kg Gasflasche entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 200,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0

