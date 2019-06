Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.06.2019. Polizei in Peine leitete gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen einen jungen Fahrzeugführer ein.

Peine, Vöhrum, Zum Eichholz, 11.06.2019, 00:50 Uhr.

Beamte der Polizei in Peine leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen einen 18-jährigen Fahrer eines Seat ein. Nachdem die Beamten den Mann angehalten und kontrolliert hatten, konnten sie feststellen, dass der Mann mit einem nicht zugelassenen Pkw fuhr. Gleichzeitig hatte er Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges an seinem Seat montiert. Zudem stellten die Beamten Auffälligkeiten in Bezug auf seine Fahrtüchtigkeit fest. Ein durchgeführter Vortest erhärtete den Verdacht auf einen Drogenkonsum. Daher musste bei dem Mann eine Blutprobe entnommen werden, ihm wurde von der Polizei die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

