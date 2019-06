Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.06.2019. Täter entrissen in Salzgitter älterer Dame ihre Handtasche mit Inhalt.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, An der Schölke, 06.06.2019, 11.20 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einem Handtaschenraub in der Straße An der Schölke. Hiernach sollen zwei Täter die Handtasche mit Bargeld einer 88-jährigen Frau entwendet haben. Die Handtasche hatte die Frau über den Griff ihres Rollators gehängt. Bei der Tatausführung kam die Frau zu Fall und verletzte sich an Ellenbogen und den Knien. Die Täter flüchteten mit der Beute. Ein Zeuge kümmerte sich um die verletzte Frau. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Jeder noch so kleine Hinweis kann von Wichtigkeit sein. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell