Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.05.2019 für den Bereich Baddeckenstedt und Lebenstedt.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten bei einem Einbruch in eine Schule in Salzgitter elektronische Geräte. Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 27.05.2019, 13:00 Uhr-28.05.2019, 08:40 Uhr. Bei einem Einbruch in eine Schule erbeuteten die Täter elektronische Geräte und verursachten hierdurch einen Schaden in Höhe von ca. 700 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter über einen Balkon in die Schule ein und entwendeten aus einem Raum einen PC mit Zubehör. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter entwendeten aus einem Werkstattwagen in Baddeckenstedt zahlreiche Arbeitsmaschinen. Baddeckenstedt, Binder, Hauptstraße, 26.04.2019-28.05.2019. Die Täter brachen das Heckschloss an einem geparkten Werkstattwagen auf und konnten schließlich aus dem Inneren mehrere Arbeitsmaschinen entwenden. Der verursachte Schaden beträgt ca. 6000 Euro.

