Polizei Salzgitter

POL-SZ: Einbrüche in Bortfeld

Peine (ots)

Zu zwei Einbrüchen in Bortfeld, in der Breslauer Straße, kam es in der Nacht vom 17.auf den 18.05.2019. Während sich das geschädigte Ehepaar im Wohnzimmer befand und fern sah, stiegen Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Schalfzimmer ein und entwendeten hier Schmuck. Anschließend nutzen der/die Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit des Nachbarn aus und brachen dort über die Terrassentür ein. Hier ließen sie Teile des Diebesgutes aus dem ersten Einbruch zurück. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171-9990 entgegen.

