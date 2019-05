Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 19.05.2019

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung

Am Sonntag in der Zeit von 00.00 bis 02.25 Uhr wurde in der Brigittenstraße in Salzgitter-Bad an einem Mehrfamilienhaus eine Fensterscheibe durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter: PHK Klingebiel

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell