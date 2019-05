Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 12.05.2019 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Störung der Totenruhe / Diebstahl, Mittwoch, 01.05.2019, 13:15 Uhr, - Samstag, 11.05.2019, 10:45 Uhr, Salzgitter-Salder, Dammstraße

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 01.05.2019, und Samstag, dem 11.05.2019, brachen unbekannte Personen zwei Messingvasen von einer Grabstätte auf dem Friedhof in Salder ab. Diese wurden anschließend entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Es wurde ein enstprechendes Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Wohnungseinbruchdiebstahl, Freitag, 10.05.2019, 21:00 Uhr, - Samstag, 11.05.2019, 10:00 Uhr, Salzgitter-Lichtenberg, Stukenbergweg

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen gelangten unbekannte Personen durch das Aufhebeln eines Küchenfensters in ein Einfamilienhaus am Stukenbergweg in Lichtenberg. Die Räumlichkeiten wurden dabei durchsucht. Die Schadenshöhe und der Wert des Diebesgutes sind derzeit unbekannt. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Mögliche Zeugen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehende Feststellungen hatten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 / 1897 0 zu melden.

Nötigung / Hausfriedensbruch, Samstag, 11.05.2019, 23:10 Uhr, Salzgitter-Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring

Am späten Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses am Hans-Böckler-Ring. Ein 41-jähriger Bewohner klingelte und klopfte an der Wohnungstür seiner 25-jährigen Nachbarin. Als die Nachbarin öffnete drohte er ihr mit einem Holzknüppel und drängte sie in ihre Wohnung zurück. Angehörige des Mannes konnten ihn zunächst in seine Wohnung zurückbringen. Während der polizeilichen Aufnahme zeigte sich der alkoholisierte Verursacher weiterhin aggressiv, sodass er zur Verhinderung von Straftaten zunächst in Gewahrsam genommen wurde. Gegen den Verursacher wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Raub in Wohnung, Samstag, 11.05.2019, 20:10 Uhr, Salzgitter-Lebenstedt, Reppnersche Straße

Am Samstagabend war ein 27-jähriger Mann in der Wohnung einer 21-jährigen Frau in der Reppnerschen Straße in Lebenstedt zu Besuch. Im Laufe des Besuches kam es zu Streitigkeiten zwischen den beiden Personen. Dabei griff der Mann die Frau körperlich an und entwendete Bargeld aus ihrer Geldbörse. Gegen den Angriff setzte die Frau sich schließlich zur Wehr. Der Täter verließ daraufhin mit dem zuvor erbeuteten Bargeld die Wohnung. Er konnte später durch die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden.

