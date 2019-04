Polizei Salzgitter

Salzgitter Hallendorf: alkoholisierter Autofahrer fährt gegen einen PKW und gegen eine Hauswand

Dienstag, 23.04.2019, gegen 14:45 Uhr

Ein 60-jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag mit seinem PKW gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Kirchstraße zum Parken abgestellten PKW gestoßen. Im weiteren Verlauf ist der Autofahrer dann mit seinem PKW noch nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand gestoßen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung beim 60-jährigen Fahrer ferst. Dieses bestätigte sich auch beim anschließenden Alkoholtest. Der Test ergab einen Wert von 0,91 Promille. Eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines waren die Folgen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf zirka 16.000,-- Euro geschätzt.

Salzgitter Lebenstedt: Einbruch in Wohnung

Dienstag, 23.04.2019, zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag während der Abwesenheit der Bewohner die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Hasenwinkel auf. Die Räumlichkeiten wurden dann offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden Handys, Computer, Schmuck und Bargeld entwendet. Zur entstandenen Schadensumme können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 18970

