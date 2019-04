Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 15.04.2019

Salzgitter (ots)

PKW zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Sonntag, 10:55 Uhr, einen in der Suthwiesenstraße in Salzgitter- Lebenstedt abgestellten Daimler Chrysler. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.700 Euro verursacht.

Schaufensterscheibe beschädigt

Vermutlich mittels einer Glasflasche beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Marktstraße in Salzgitter- Bad, in dem er diese gegen das Fenster schmiss. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr. Die Schadenshöhe beträgt ca. 750 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell