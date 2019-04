Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 13.04.2019, 09.00 Uhr, bis 14.04.2019, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall Zeit: 13.04.2019, 12:30 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Siegfriedstraße Hergang: Eine 28-jährige beabsichtigte zum Unfallzeitpunkt ihren Pkw auf der Siegfriedstraße am rechten Fahrbahnrand zum Parken abzustellen. Hierbei stieß sie aus Unachtsamkeit derart stark gegen eine dort befindliche Steinmauer, dass der Pkw an der rechten Fahrzeugfront erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. An der Mauer entstand kein Sachschaden. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Bernhard, PHK

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell