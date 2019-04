Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 14. April 2019

Wolfenbüttel (ots)

Räuberischer Diebstahl, Wolfenbüttel, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Sa., 13.04.2019/19:45 Uhr Ein 19jähriger Wolfenbütteler entwendete in einem Einzelhandelsgeschäft Waren, welche er in seinem Rucksack verbarg. Im Eingangsbereich wird er von Mitarbeiterinnen des Marktes angesprochen. Der junge Mann versucht zu fliehen. Beim Fluchtversuch verletzt er eine MA`in leicht, kann jedoch bis zum zeitnahen Erscheinen der Polizeibeamten festgehalten werden. Eine Überprüfung ergab, dass er leicht alkoholisiert war (0,3 Promille). Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entschuldigte der Täter sich beim den Damen. Ein Strafverfahren erwartet ihn dennoch.

Sachbeschädigung, Dettum, gesamter Ort, die Nacht von Freitag auf Samstag Bislang unbekannte Täter besprühten mehrere Gebäude in Dettum mit Farbe (Graffiti).

Verkehrsüberwachung, Wolfenbüttel, Gr. Stöckheim, Hauptstraße (L615), Sa., 13.04.2019/12:20 Uhr bis 16:00 Uhr Mobile und stationäre Verkehrsüberwachung im o.g. Bereich. Hierbei wurden insgesamt 14 Verstöße gegen das im Baustellenbereich bestehende Verbot der Durchfahrt (Verkehrszeichen 250) festgestellt und geahndet.

