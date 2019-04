Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Sonntag, 14. April 2019

Salzgitter (ots)

Räuberischer Diebstahl 13.04.19, 13:32 Uhr 38226 Salzgitter, Konrad-Adenauer-Str., Real-Markt

Ein 36-jähriger Salzgitteraner wurde am Samstagnachmittag von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er diverse Waren im Gesamtwert von ca. 52,- EUR aus der Auslage entnahm und in seiner Kleidung verstaute. Als er nach Passieren des Kassenbereichs von dem Detektiv auf die Tat angesprochen wurde, versucht er sich zu entfernen und verletzt hierbei den Mitarbeiter des Marktes leicht am Arm. Dem Beschuldigten gelingt die Flucht jedoch nicht. Es wird nun wegen räuberischen Diebstahls gegen ihn ermittelt.

Wohnungseinbruchdiebstahl 12.04.19, 23:00 Uhr - 13.04.19, 07:00 Uhr 38226 Salzgitter, Chemnitzer Straße

Als ein 57-jähriger Salzgitteraner am frühen Samstagmorgen nach Feierabend in seine Mietwohnung zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Wohnungstür beschädigt worden ist. Außerdem konnte er sein Mobiltelefon, das er in seiner Wohnung abgelegt hatte, nicht mehr finden. Es ist davon auszugehen, dass sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu der Wohnung des Geschädigten verschafft haben und das Mobiltelefon anschließend entwendeten. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht 12.04.19, 19:00 Uhr - 13.04.19, 19:20 38226 Salzgitter, Nebelflucht

Eine Verkehrsunfallflucht wurde am Abend des 13.04.19 in der Dienststelle der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel angezeigt. Der Geschädigte gab an, dass er sein Fahrzeug, einen VW Passat, am Freitagabend am Straßenrand der Straße Nebelflucht abgestellt habe. Als er am Abend des 13.04. zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe er einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite festgestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und ist bislang unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 mit der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel in Verbindung zu setzen.

