Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 11. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Dieb entwendet Armbanduhr

Dienstag, 09.04.2019, gegen 18:25 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am Dienstagabend aus den Auslagen eines Modeschmuckgeschäftes in der Wolfenbütteler Fußgängerzone eine Armbanduhr. Demnach habe sich der Unbekannte in den Räumlichkeiten des Geschäftes aufgehalten und sei plötzlich in Richtung Okerstraße davongegangen. Hier habe die im Geschäft anwesende Verkäuferin gesehen, dass der Mann die Verpackung einer Armbanduhr im Wert von knapp 25,-- Euro in den Händen gehalten habe. Beschreibung des mutmaßlichen Diebes: männlich, zirka 40 Jahre alt, zwischen 150 und 160 cm groß, schlank, kurze braunes lockiges Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild, auffallend heiser sprechend, bekleidet mit: hellblauer Jeans, grau-grünem Sweatshirt, roten Schuhen. Hinweise: 05331 / 933-0.

