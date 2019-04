Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 10. April 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter-Hallendorf: Streitigkeiten arten aus

Dienstag, 09.04.2019, gegen 21:10 Uhr

Am Dienstagabend gerieten in der Straße Hackenbeek in Salzgitter aus bislang unbe-kannten Gründen zwei Männer, 42 und 48 Jahre alt, in Streit. Im weiteren Verlauf soll der 48-Jährige zunächst auf den 42-Jährigen zugestürmt sein, um diesen dann offenbar zu schlagen. Daraufhin habe sich der 42-Jährige mit dem Einsatz von Pfefferspray gewehrt. Gegen beide Kontrahenten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

201900420422

Salzgitter-Lebenstedt: zwei Fahrräder während des Einkaufs entwendet

Dienstag, 09.04.2019, zwischen 17:15 Uhr und 17:40 Uhr

Am Dienstagnachmittag entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrräder die mit einem Seilschloss zusammengeschlossen auf dem Gelände eines Einkaufmarktes in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt waren. Bei den Rädern handelte es sich um schwarzes Mountainbike der Marke Orbea und um ein rosa Damenrad der Marke Pegasus im Gesamtwert von rund 850,-- Euro. Hinweise: 05341 / 1897-0.

201900419878

Salzgitter-Thiede: zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Dienstag, 09.04.2019, gegen 15:20 Uhr

Nach einem Auffahrunfall auf der Eisenhüttenstraße sind am Dienstagnachmittag zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Demnach war ein 51-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit auf das Auto einer 23-jährigen Fahrerin aufgefahren, die mit ihrem PKW verkehrsbedingt warten musste. Durch die Wucht des Anstoßes wurde dieses Auto noch gegen ein weiteres, ebenfalls verkehrsbedingt wartendes Auto geschleudert. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der 51-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher und die 23-jährige Fahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Salzgitter-Lebenstedt: Verkehrsunfallflucht, Hinweise gesucht

Montag, 08.04.2019, zwischen 08:20 Uhr und 14:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag, zwischen 08:20 Uhr und 14:30 Uhr, einen in der Straße Gesellensteig am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen Opel Zafira und beschädigte diesen an der linken Seite. Anschließen setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden weiter zu kümmern. Der Zafira wurde am linken Kotflügel und an der Fahrertür beschädigt. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter-Lebenstedt: E-Bike Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Sonntag, 24.03.2019, gegen 14:40 Uhr

Bereits am Sonntag, 24.03.2019, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich in Salzgitter auf der Kattowitzer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 12-jährigen Radfahrer und einen bislang unbekannte E-Bike Fahrer. Demnach sei der 12-jährige Radler mit seinem Mountainbike auf der Kattowitzer Straße in Fahrtrichtung des Salzgittersees unterwegs gewesen. Plötzlich sei ein bislang unbekannter E-Bike Fahrer aus einem Seitenweg herausgekommen und es sei zum Zusammenstoß gekommen. Der 12-Jährige sei daraufhin zu Boden gestürzt und habe sich hierbei auch verletzt. Der unbekannte E-Bike Fahrer sei daraufhin schimpfend davongefahren, ohne sich weiter um den 12-Jährigen zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalles oder Hinweise zum unbekannten E-Bike Fahrer. Telefon: 05341 / 1897-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Pressestelle

Frank Oppermann

Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell