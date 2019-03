Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.03.2019

Peine (ots)

Einbruch in Schulgebäude

Zwischen Samstag, 14:10 Uhr, und Montag, 06:55 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude am Friedrich- Ebert- Platz in Peine ein. Nachdem die Täter ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet hatten, gelangten sie in das Gebäude. Sie entwendeten einen Safe mit Bargeld und flüchteten anschließend. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

PKW zerkratzt

Einen in der Mörikestraße in Groß Lafferde abgestellten BMW zerkratzten bislang unbekannte Personen zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 09:00 Uhr. Es wurde hierdurch ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Montagnachmittag, um 15:50 Uhr, ereignete sich zwischen Vechelde und Denstorf ein Verkehrsunfall. Ein 64- jähriger Ilseder fuhr mit seinem PKW von Vechelde in Richtung Denstorf und musste kurz vor der Kanalbrücke verkehrsbedingt anhalten. Weil ein 30- jähriger PKW- Fahrer aus Ilsede dies zu spät erkannte, fuhr er auf das Fahrzeug des 64- Jährigen auf. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Verkehrsunfall - PKW kommt auf Kreisel zum Stehen

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, ereignete sich am Ascherslebener Kreisel in Peine ein Verkehrsunfall. Ein 38- jähriger aus Hohenhameln befuhr die Duttenstedter Straße in Richtung der Ostrandstraße. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er im Kreisverkehr nach links von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überfuhr zunächst die Beschilderung und kam anschließend auf dem Kreisel zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Hohenhamelner leicht verletzt. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

