POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.03.2019. Täter beschädigen einen am Bahnhof in Broistedt abgestellten Pkw erheblich. Zeugenaufruf.

Salzgitter (ots)

Lengede, Broistedt, Am Bahnhof, 12.03.2019, 06:00-16:50 Uhr.

Einen erheblichen Schaden verursachten die Täter an einem am Bahnhof in Broistedt abgestellten Audi RS 3 in grau. Auf Grund der Ermittlungen am Tatort geht die Polizei davon aus, dass der Fahrzeuglack mutwillig zerkratzt wurde. Mittels eines derzeit nicht bekannten Gegenstandes wurden annähernd alle Fahrzeugflächen einschließlich des Kofferraumdeckels und der Scheinwerfer zerkratzt. Der Schaden dürfte mindestens 10.000 Euro betragen. Von daher ist die Polizei in Vechelde auf Zeugenhinweise angewiesen. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Vechelde unter der Telefonnumer 0 53 02 / 80 43 730.

