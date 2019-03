POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.03.2019. Geschwindigkeitsmessung durch die Polizei in Baddeckenstedt.

Polizei Salzgitter

Baddeckenstedt, Wartjenstedt, Bundesstraße 6, 12.03.2019, 07:30-14:00 Uhr.

Beamte der Polizei in Baddeckenstedt führten eine erneute Geschwindigkeitsüberwachung im Bereich der Bundesstraße 6, Gemarkung Wartjenstedt, durch. Hierzu nutzen die Beamten ein Handlasermessgerät. Jedes gemessene Fahrzeug wird hierbei von der Polizei angehalten und überprüft. Die Fahrzeugführer werden in jedem Fall persönlich angesprochen. Die Polizei konnte insgesamt 37 Verstöße feststellen. Ein Fahrzeugführer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Die Polizei wird auf Grund der zahlreichen Verstöße weiterhin Kontrollen in diesem Bereich durchführen. Die Verkehrssicherheitsarbeit hat für die Polizei eine große Bedeutung. Ziel ist es, die Anzahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren. Insbesondere soll die Anzahl von Unfällen mit verletzten Personen minimiert werden.

