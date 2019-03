Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Montag, 11. März 2019:

Salzgitter (ots)

Stederdorf: Einbruchsversuche in Fahrschule und Zahnarztpraxis

Sonntag, 10.03.2019

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter in eine Fahrschule in Stederdorf, Peiner Straße, einzubrechen. Sowohl die Eingangstür als auch ein Fenster hielten den Aufhebelversuchen stand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500,-Euro geschätzt. Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag, gegen 01:50 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter eine Glastürscheibe zu den Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis ein. Vermutlich wurden der oder die Täter durch das Auslösen der Alarmanlage von ihrem weiteren Vorhaben abgehalten, entwendet wurde nach ersten Angaben nichts. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 / 999-0.

Hohenhameln: Mofafahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Samstag, 09.03.2019, gegen 19:55 Uhr

Am Samstagabend kontrollierte eine Streife der Polizei Peine einen 16-jährigen Mofafahrer, der mit seinem Mofa in Hohenhameln, Ackerrain, unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem 16-Jährigen fest. Dieses bestätigte sich auch beim anschließenden Schnelltest. Eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell