Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 11. März 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Autofahrer mit 1,53 Promille Alkohol im Blut angehalten

Sonntag, 10.03.2019, gegen 16:20 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte am Sonntagnachmittag eine Streife der Polizei einen 60-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto in Cremlingen, Hemkenrode, Schulweg, unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine offensichtliche Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest. Dieses wurde durch den anschließenden Alkoholtest auch bestätigt, der Wert betrug 1,53 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Schöppenstedt: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen

Sonntag, 10.03.2019, gegen 15:15 Uhr

Im Einmündungsbereich Braunschweiger Straße / Schwarzer Weg / Sambleber Straße kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt worden sind. Eine 44-jährige Autofahrerin hatte offenbar aus Unachtsamkeit die Vorfahrt eines 26-jährigen Autofahrers übersehen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Autos gekommen war. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6500,-- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell